Venezuela’dan altınlarını geri vermeyen İngiltere Merkez Bankası’na karşı dava

Venezuela’da Nicolas Maduro hükümeti, 1 milyar dolar değerindeki altını geri vermeleri için İngiltere’ye karşı dava açtı. Venezuela Merkez Bankası, Londra’da 14 Mayıs’ta İngiltere Merkez Bankası aleyhinde dava açtı. Ekonomik ve siyasi krizdeki ülke, altınlarını geri alıp söz konusu kaynağı corona virüsü salgınıyla mücadelede kullanmak istiyor.

Reuters’ın haberine göre, Venezuela Nisan ayında İngiltere Merkez Bankası’ndan ülkenin Londra’da bulunan altın rezervlerinin bir kısmını satıp paranın Birleşmiş Milletler’e (BM) gönderilmesini ve BM’nin de ülkeye bu yolla corona virüsü salgınıyla mücadele için yardımda bulunmasını talep etmişti.

2018’DEN BU YANA İNGİLTERE ALTINLARI VERMİYOR

İngiltere Merkez Bankası, ABD’nin siyasi baskısının da etkisiyle 2018’den bu yana Venezuela’nın 31 tonluk altınını elinde tutuyor. İngiliz hükümeti, ABD’nin talebi üzerine Venezuela’da devlet başkanı olarak BM’nin de tanıdığı seçilmiş devlet başkanı Maduro’yu değil, Juan Guaido’yu tanıdığını açıklamıştı.

Venezuela Merkez Bankası’nın dava dilekçesinde, altınların alınması durumunda kaynağın sağlık ekipmanı, ilaç ve gıda alımında kullanılacağı belirtildi.

ABD’nin sert ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Venezuela, bir süredir ülkenin altın rezervlerini kullanarak finansman sağlamayı hedefliyor.

Venezuela şu ana kadar 618 corona virüsü vakası ve 10 ölüm olduğunu açıkladı.