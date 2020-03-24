Votka fabrikasında dezenfektan, iPhone fabrikasında maske üretiliyor

Corona virüsü salgınıyla birlikte milyonlarca iş yeri kapanırken, birçok fabrika da mevcut ürünler yerine maske, solunum cihazı ve dezenfektan gibi ürünler üretmeye başladı.

İşte salgınla birlikte ürettikleri ürünleri değiştiren kuruluşlar:

VİSKİ VE VOTKA FABRİKASI DEZENFEKTAN ÜRETİYOR

Dünyanın en ünlü alkollü içki üreticilerinden Pernod Ricard, fabrikalarında dezenfektan üretmeye başladı.

İsveç'te bulunan Absolut Votka üretim tesisleri, el dezenfektanlarının üretimi için ürün desteği sunarken, ABD'de Pernod Ricard'ın Kentucky ve Batı Teksas'taki viski üretim fabrikaları da el dezenfektan üretimi yapıyor. Aynı zamanda İspanya birimi ve İrlanda’da bulunan tesisler de teknik ve iş gücü anlamında yetkililere destek oluyor.

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OTOMOTİV ÜRETİCİLERİ SOLUNUM CİHAZI ÜRETECEK

Birçok uluslararası otomotiv şirketi, solunum cihazı ve diğer tıbbi donanımları üretmeye başlayacaklarını açıkladı.

ABD’li üreticiler General Motors, Ford ve Tesla, solunum cihazlarının büyük ölçekte üretilmesi için imkanlarını seferber edeceklerini açıkladı.

Japon otomotiv üreticisi Nissan, ABD’li spor otomobil üreticisi McLaren ve İngiliz savunma, havacılık ve uzay şirketi Meggitt ile yeni bir solunum cihazı üretmek üzere ortaklık kurdu.

Dünyanın en büyük traktör üreticilerinden Hint otomotiv şirketi Mahindra Group da fabrikalarında solunum cihazı üretmek üzere çalışmalara başladığını duyurdu.

Alman otomotiv devi Volkswagen de elinde bulunan 125 adet endüstriyel 3 boyutlu yazıcıyı, solunum cihazı üretimi için seferber etmeyi planladığını açıkladı. Şirket ayrıca, elinde mevcut bulunan yüz maskelerini de sağlık çalışanlarına vermeyi taahhüt etti.

İngiltere’de JCB, Unipart, Rolls-Royce’un da aralarında bulunduğu mühendislik şirketlerinden hastanelerdeki açığı kapatmak için solunum cihazı üretmeleri bekleniyor.

PARFÜM FABRİKASINDA EL TEMİZLEME JELİ ÜRETİLECEK

Fransa’da Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Guerlain, Bulgari ve Dom Perignon gibi 75 lüks markayı bünyesinde barındıran LVMH şirketi, koronavirüs salgınıyla mücadele için parfüm fabrikalarında el temizleme jeli üretmeye başlayacak.

Avrupa’nın en zengin iş insanı olan Bernard Arnault’ya ait şirket, jellerin ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı’na teslim edileceğini açıkladı.

iPhone FABRİKASINDA MASKE ÜRETİMİ

Çin’de Apple cihazlarını üreten elektronik devi Foxconn, şubat ortasında maske imal etmeye başlamıştı.

Şubat başındaki maske üretim kapasitesini bir buçuk ayda 20 kat artıran Çin şu an günde 200 milyon maske üretiyor.

Hükümet ayakkabı, iPhone ve otomobil üreten fabrikaları maske üretim merkezlerine dönüştürdü.

MUSK ÇİN’DEN SOLUNUM CİHAZI GETİRDİ

Tesla CEO’su Elon Musk, Çin’den satın aldığı solunum cihazlarını ABD’ye getirdiğini açıkladı.

Musk, Twitter hesabından “Çin’de arz fazlası vardı, biz de 1255 tane ReMed, Philips & Medtronic marka solunum cihazını satın alıp cuma gecesi ABD’nin Los Angeles kentine uçakla getirdik” dedi.

İTÜ TEKNOKENT’TE SOLUNUM CİHAZI ÜRETİMİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent’te solunum cihazı ve sağlık çalışanları için yüz kalkanı üretimi başladı. Üretimin artması planlanırken, ilk ürünler hastanelere dağıtılmaya başlandı.