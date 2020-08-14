Yabancı basından Türk ekonomisine yakın takip

Uluslararası basın kuruluşları, Türk ekonomisindeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Hemen her gün bu konuda haberler yapılıyor, değerlendirmelere yer veriliyor.

CNBC'de yer alan haberde, Türk Lirası'nın dolar karşısında en düşük seviyeyi gördüğü hatırlatıldı. Ayrıca uzmanların, düşüşün devam edeceği yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

MERKEZ BANKASI’NIN BAĞIMSIZLIĞI VURGUSU

Haberde, para biriminin zayıflığının nedenleri sıralandı. Buna göre Türkiye'nin alışılmadık para ve maliye politikası ile Merkez Bankası'nın eskisi kadar bağımsız olmadığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl temmuz ayında yüksek faiz oranları nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden aldığı hatırlatıldı. Bu süreçte faizlerin yüzde 24'ten yüzde 8,25'e sert bir şekilde çekildiği belirtildi.

‘CARİ İŞLEMLER DENGESİ 2018'E ORANLA DAHA SAĞLIKLI'

Haberde uzman görüşlerine de başvuruldu. Goldman Sachs'ın döviz bölümünün ortak başkanı Kamakshya Trivedi, “Merkez Bankası, likiditeyi sıkılaştırmak için bazı önlemler alsa da reel politika faizinde herhangi bir düzeltme yapmadı. Lira üzerindeki baskının daha da artması bekleniyor gibi. 2018'deki krizde dolar kısa sürede lira karşısında yüzde 50 değer kazanmıştı. Ancak şu an yabancı varlıklar çok daha az. Ayrıca cari işlemler dengesi 2018'e oranla daha sağlıklı” diye konuştu.

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BlueBay Asset Management'ın analistlerinden Timothy Ash, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki seviyesini 6,85 civarında korumak için sert bir savunma yapılmasına rağmen bunun başarısız olduğunu dile getirdi. Ash, “Yetkililer TL'yi savunmak için 65 milyar dolar harcadı. Ancak şu anda liranın zayıflamasına izin vererek dış finansman ihtiyacını dengelemek zorunda olduklarını kabul ettiler. Düşük faiz, yurt dışından sermaye girişini durdurdu. Hatta sermaye çıkışı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece 2018'deki gibi lirada serbest düşüş olması halinde faiz artırımını kabul edecektir” diye konuştu.

2 HAFTADA 7 MİLYAR DOLARLIK ALTIN ALINDI

Reuters'ta yer alan haberde ise Türkiye'deki altın talebi masaya yatırıldı. Kapalıçarşı'da altın satın alan vatandaşların görüşlerine yer verildi. Haberde, Türk halkının sadece iki haftada 7 milyar dolarlık altın aldığı belirtildi.

Eşinin talebiyle altın almak için Kapalıçarşı'da sıraya giren emekli bir polis memuru olan Hasan Ayhan'ın “Şu anda altının en iyi yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle dolarımı altına çevirdim. Aslında bankadaki Türk Lirası birikimimi de çekip altın almak istiyorum ancak corona virüsü salgını yüzünden bankaya gitmekten korkuyorum” ifadelerine yer verildi.

ALTIN BOZDURAN YOK, ALAN ÇOK

İstanbul Mücevherler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Reuters'a verdiği demeçte, “Türkler geleneksel olarak altını tasarruf aracı olarak kullanıyor. Yastık altında 5 bin tondan fazla altın olduğunu tahmin ediyoruz. Bu rakam son altın satın alma çılgınlığından sonra çok daha artmıştır” dedi.

Kapalıçarşı'da kuyumcu dükkanı bulunan Güney Güneş ise, “Altın bu kadar yüksek olmasına rağmen kimse bozdurmaya gelmiyor. Sadece alıcılar var. Daha fazla altın almak için evini, arabasını satmayı planlayan yüzlerce insanla sohbet ediyorum” ifadelerini kullandı.

BANKALAR DÖVİZ ÇEKİMİNDEN KOMİSYON ALMAYA BAŞLADI

Avrupa'da yayın yapan ve ekonomik gelişmeleri okuyucularına duyuran IntelliNews Dergisi'nin internet sitesinde yer alan haberde ise Türk bankalarının döviz çekimlerinden komisyon almaya başladığına değinildi.

BANKALARDAKİ DÖVİZ MEVDUATI 244 MİLYAR DOLARLA REKOR KIRDI

Haberde, Türk Bankaları'ndaki döviz mevduatlarının 30 Temmuz itibariyle toplam değerinin 237 milyar dolarken, 7 Ağustos'ta bunun 244 milyar dolara yükselerek rekor kırdığı vurgulandı. Bu paranın 220 milyar dolarının Türklere ait olduğu belirtildi. Ayrıca ağustosun ilk haftasında 708 milyon dolarlık yabancı portföy çıkışı olduğu kaydedildi.

Nordea Markets Analisti Morten Lund, attığı bir tweette, “Türkiye'deki kriz en çok hangi ülke üzerinde risk oluşturuyor? İspanya (BBVA) açık şekilde ilk sırada. Fransa (BNP Paribas) ise ikinci. Euronun Türkiye'deki kriz karşısında savunmasız olmasının nedeni budur” diye yazdı.