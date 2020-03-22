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Yabancı yeni yetme piyasalardan çıkıyor

Uluslararası Finans Enstitüsü’ne (IIF) göre, yabancı yatırımcılar piyasaların 21 Ocak’ta Corona virüsü krizine uyanmasından bu yana yaklaşık iki ay içinde (53 günde) hisse senetlerinden ve tahvillerinden 78 milyar dolar çekti.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK
06:00 -
Haberler Ekonomi
Yabancı yeni yetme piyasalardan çıkıyor

MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi de sadece mart ayında yüzde 22 oranında düştü. Bu düşüş oranı gelişmekte olan ülke piyasalarında satış dalgasının büyüklüğünü gösteriyor. Yabancı yatırımcıların gelişmekte olan piyasalardan çıkışına ilişkin buna benzer bir satış dalgası 2008 mali krizinin patlak verdiği dönemde yaşandı. Ancak Corona virüsü salgının gelişmekte olan piyasalardan çıkış 2008'de benzer dönemde yaşanan yabancı sermaye çıkışını katlamış durumda. Analistler, bu rakamların Corana virüsü salgınının global piyasalarda önümüzdeki dönemde yol açacağı çöküşler açısından da önemli  bir gösterge olduğuna dikkat çekiyorlar.

‘ANİ DURUŞ' YAYILACAK

IIF Sermaye Akışları Ocak 2020 raporuna göre, aralıkta gelişmekte olan ülkelere 30.7 milyar dolarlık fon girişi olurken, yıllık sermaye akışı 310 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. Ekonomistler, giderek güçlenen ABD Doları, Corona virüsü salgını ve küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün gelişmekte olan ekonomilere baskı yaptığına da dikkat çekiyor. IIF Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye ve Arjantin'de 2018'de kendi ekonomilerine özgü “ani duruş” yaşandığını hatırlatarak, “Bu ülkelerde büyüme çöktü ve cari işlemler açığı düştü. Bu kez ani duruş çok daha büyük bir ölçekte. Gelişmekte olan ülkelere yayılacak” yorumunu yaptı.

Son güncelleme: 03:30 22.03.2020
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