Yeni yasa tüketici örgütlenmesini bitirir

AKP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan ve derneklere üye olan veya üyelikten ayrılan herkesin devlete bildirilmesini zorunlu hale getiren düzenlemeyi eleştiren Koçal, tüketicilerin çoğunun üyeliklerinin bilinmesinden çekindiğini, yasanın çıkması halinde bu derneklerin üye sayısının azalacağını, tüketicilerin hak arama yollarının tıkanacağını söyledi. Yasa teklifinde öngörülen değişiklikle halen üyeliği bulunan 12 milyonu aşkın üyenin de 6 ay içinde bağlı bulundukları mülki idare amirliğine bildirilmesi gerekeceğini belirten Koçal, düzenleme hazırlanırken sivil toplum kuruluşları ve örgütlerinden görüş alınmadığını söyledi.