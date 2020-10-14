Yönetmelik değişti! Emlakçılıkta yeni dönem

Taşınmaz ticareti faaliyetlerinde yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin esaslarla, taşınmaz ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri belirleyen yönetmelik değişikliği yayımlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliğe göre, taşınmaz ticareti, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler tarafından yapılabilecek.

Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğünü tarafından, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek. Yetki belgesi, her bir işletme ve sözleşmeli işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilen iş yeri ikamet amacıyla kullanılamayacak ve bu iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamayacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise kararın ardından yaptığı açıklamada, “Değişiklik ile emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz” dedi.

SORUMLU DANIŞMAN EN AZ LİSE MEZUNU OLACAK

İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için diğer şartların yanı sıra, sorumlu emlak danışmanlarının 18 yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması ve sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin seviye 5, emlak danışmanlarının ise seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması şartları aranacak.

İLANLAR KALDIRILACAK İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan veren işletme ve sözleşmeli işletmeler, yönetmelikle belirtilen ilke ve kurallara uymakla ve ilanlarında üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemekle yükümlü olacaklar. İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler; aynı taşınmaza yönelik birden fazla işletme veya sözleşmeli işletme tarafından ilan verilmesi durumunda, o taşınmaza ilişkin yetkilendirme sözleşmesine taraf olan işletme veya sözleşmeli işletmenin talebi halinde yetkisiz verilen ilanları yayımdan derhal kaldıracaklar.

Alım satıma aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli oranı, satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde 4’ünden, kiralamalarda ise kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olamayacak.

Pekcan, hizmet bedeli üst sınırı etkin şekilde denetleneceğini de belirterek, “vatandaşlarımızdan bu sınırların üzerinde hizmet bedeli tahsil eden emlakçılara idari yaptırım uygulanacak” dedi.

2020'DE 1 MİLYONDAN FAZLA KONUT SATILDI TÜİK verilerine göre 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 24 bin 534 konut satışı yapıldı. Artış oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,6 oldu. Ocak-Ağustos döneminde ipotekli konut satışı %263,7 artarak 473 bin 114, diğer satış türlerinde ise %6,3 azalarak 551 bin 420 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %11,2 artarak 317 bin 832 oldu. İkinci el konut satışları %63,3 artarak 706 bin 702 olarak gerçekleşti.

(REUTERS)



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