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Zamlı öğretmen maaşları kaç lira oldu? İşte 2020 Ocak ayı öğretmen maaş zammı…

Aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte öğretmenlerin yeni yılda ne kadar zam alacağı da belli oldu. Öğretmenler yılın ilk altı ayında yüde 5.5 zam alacak. 9/1 kademedeki bir öğretmenin maaşı 3 bin 804 liradan, 4 bin 13 liraya yükselecek.

18:32 -
Haberler Ekonomi
Zamlı öğretmen maaşları kaç lira oldu? İşte 2020 Ocak ayı öğretmen maaş zammı…

Öğretmen maaşları için gözler hesaplarda. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon verilerine göre maaşlara zam yapılıyor. Kademelere göre maaşlara yapılan zam da değişiklik gösteriyor.

ZAM NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

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