Zoom’un yeni güvenlik önlemi herkesi kapsayacak

Corona virüsü salgınının en çok yaradığı şirketlerden biri Zoom oldu. Görüntülü konuşma uygulaması bir anda milyonlarca yeni kullanıcıya sahip oldu. Zoom, bir yanda hızlı büyümesiyle gündeme gelirken, bir yandan da barındırdığı güvenlik açıklarıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

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ERİC YUAN, BLOG SAYFASINDAN DUYURDU

Zoom, bunun önüne geçmek için yeni şifreleme teknolojisi kullanacağını açıkladı. Ancak bunun sadece paralı üyelere sunulacak olması büyük tepki çekti.

Forbes'ta yer alan habere göre, şirket bu konuda geri adım attı. Zoom'un kurucusu ve CEO'su Eric Yuan kişisel blog sayfasından müjdeyi verdi. Programı ücretsiz kullanan kişilerin de görüşmelerinin yüksek standartta şifreleme teknolojisiyle korunacağını duyurdu.

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BEDELİ: KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI

Belki maddi olarak değil ama yine de bunun bir bedeli olacak. Eric Yuan, ücretsiz kullanıcıların bu teknolojiden yararlanmaları için telefon numarası başta olmak üzere bazı bilgilerini Zoom ile paylaşmaları gerektiğini belirtti. Yuan, “Risk Tabanlı Kimlik Doğrulama sayesinde Zoom'un kötüye kullanımını önlemeye devam edebileceğiz” dedi.

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TEMMUZ AYINDA TEST EDİLECEK

Bazı uzmanlar ise kişisel verilerin kullanımı için ortaya sürülen bu bahanenin geçersiz olduğunu belirtiyor. Gizlilik uzmanı Pat Walshe attığı tweette, “Bu önlem çocuk istismarı yapmak isteyen birinin kararlılığını gerçekten nasıl önlüyor? Anonim bir SIM kart kullanabilirler. Bunun soruna uygun bir çözüm olduğu nasıl belirlendi?” diye yazdı.

Zoom, yeni uçtan uca şifreleme teknolojisini temmuz ayından itibaren test etmeye başlayacak.