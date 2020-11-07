En kırılgan 5 ülkeden biriyiz

Dünyanın en büyük ekonomik tahmin ve analiz kuruluşlarından birisi olan Oxford Economics'in son yayınladığı rapor, Türkiye'nin kaynak yaratma konusunda yaşadığı zorluğu bir kez daha ortaya koydu. Gelişmekte olan 17 ülkeyi mercek altına alan rapora göre Türkiye, salgının da etkisiyle kaynak yaratma kırılganlığı sıralamasında Güney Afrika, Brezilya, Meksika ve Hindistan'ın ardından 5'inci sırada yer aldı.

ÖDEMELER DENGESİ RİSKİ

Gelişmekte olan ülkelerin piyasanın tepkisinden korktuğu için mali ihtiyat konusunda çok fazla hata yaptığı belirtilen raporda, salgın nedeniyle artan finansman ihtiyaçlarına rağmen yüksek borçlanma maliyetlerinin bu ülkelerin kırılganlıklarını artırdığına dikkat çekildi. Hazırlanan puan tahtasında Türkiye, fonlama konusunda en savunmasız yükselen piyasa ekonomileri arasında yer aldı.

Salgının zayıf ekonomilerde kaynak yaratma konusundaki endişeleri artırdığı belirtilen raporda, Türkiye'nin ödemeler dengesindeki kırılganlığa da dikkat çekildi. Bir ülkenin dış dünya ile yaptığı tüm ekonomik işlemlerin bilançosu anlamına gelen ödemeler dengesinin dört ana kalemini cari işlemler hesabı, sermaye ve finans hesabı, resmi rezervler ve net hata noksan oluşturuyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, eylül ayında yayınladığı raporda Türkiye'de ödemeler dengesi krizi olabileceği uyarısında bulunmuştu. Raporda, “Türkiye'nin dış kırılganlıklarının bir ödemeler dengesi krizine yol açma ihtimali güçleniyor. Merkez Bankası'nın TL'yi savunmak için 2020 başından beri yaptığı başarısız girişimler yüzünden Türkiye'nin döviz rezervleri, hem net hem de brüt bazda onlarca yıldır görülmemiş bir düzeye indi. Altın hariç brüt rezervler yılbaşından bu yana yüzde 40 azaldı” sözlerine yer verilmişti.