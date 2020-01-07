MESA 2020’de 11 yeni projeye başlayacak

MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, “İnşaat sektörünün kısmen durgunluk yaşadığı bir dönemde 850 adet konut satışı gerçekleştirdik, 4 projemizi de tamamlayarak teslim ettik. MESA Holding olarak yaklaşık 1.5 milyar TL ciro ile yılı kapattık. 9'u Türkiye'de 2'si yurt dışında olmak üzere 11 şantiyede hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2020 yılında da en iyi yaptığımız işimizi yapmaya, ekonomiye ve temsilcisi olduğumuz gayrimenkul sektörüne katma değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

“2020'de 1 milyon 200 bin konut satışı öngörüyoruz”

Konut satışlarının 2020 ortasından itibaren ivme kazanacağını vurgulayan Erhan Boysanoğlu, “50 yıllık yaşam döngümüzde ülkemizle birlikte geçirdiğimiz sıkıntılı dönemlerin en fazla 1,5-2 yıl sürdüğünü gördük. Türkiye'de konut talebi nüfus artışı, kentsel dönüşüm, demografik değişim gibi sebepler ile artarak devam ediyor. 2020 yılının ortalarından itibaren sektörümüzün daha da ivme kazanacağını ve istikrarlı büyümesini sürdüreceğine inanıyorum. 2020 yılı sonunda 500 bin adedi yeni, 700 bin adedi ikinci el olmak üzere yaklaşık 1 milyon 200 bin konut satışı gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu da yaklaşık 105 milyar dolarlık bir büyüklüğü gösterir” diye konuştu.

“Arsa fiyatları regüle edilebilirse sosyal konut yapılabilir”

Konutların yüzde 70'inden fazlasının üst segmente yönelik yapılmış durumda olduğu için bir stok olduğunu belirten Erhan Boysanoğlu, “Stok sadece bu grup için var. Yoksa ülkemizde hala bir konut açığı ve ihtiyacı var.

Orta ve dar gelir grubuna yönelik konut üretmek gerekiyor. Bu noktada bizi ve alıcıyı zorlayan arsa konusu karşımıza çıkıyor. Konutun bedelini belirleyen ilk faktör arsa bedelidir. Türkiye ile yurt dışını mukayese ettiğinizde yurt dışında arsa değeri oranı yüzde 20-25'i geçmezken Türkiye'de bu değer genelde yüzde 50'nin altına düşmüyor. Arsa bedeli yüksek olduğu için gerçek konut ihtiyacı olan kesime yönelik proje üretemiyoruz. Eğer arsa konusu regüle edilebilirse; fiyatlandırma da yüzde 10-15 civarına oturtabilirse; konut fiyatları da sosyal konut için normalleşir” şeklinde konuştu.

“Gelecek hedeflerine ulaşmak için sektördeki oyuncu sayısının azalması şart”

Gayrimenkul sektörünün gelecek hedeflerine ulaşması için müteahhit sayısının azalması gerektiğine dikkat çeken Erhan Boysanoğlu, “Sektörümüzde iş alabilme gücünüzün yanında ciddi sayıda çekirdek müşteri potansiyeliniz olması önem taşıyor. Çünkü konut geliştiren şirketlerin sayısının 430 bine ulaşmış olduğu bir ortamda satış yapmak çok kolay bir iş değil. Bu noktada, sektörün önümüzdeki dönem hedeflerine ulaşması için sektör oyuncularının sayısal anlamda azalmasını şart olarak değerlendiriyorum. Bunun için de “müteahhit” tanımının gözden geçirilmesi gerekiyor. Tüm Avrupa'ya baktığımızda müteahhitlerin toplam sayısı 20 ila 25 bini geçmiyor. Müteahhit tanımının gerek hukuki zeminde, meslek birlikleri nezdinde, gerekse bankalar birliği çerçevesinde belirlenmesi şart” dedi. Erhan Boysanoğlu, müteahhitleri sınıflara ayırarak kayıt altına alacak “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliği” ile sektörün regüle olacağını ve müteahhitlik tanımının gerçek anlamını bulacağını belirtti.

“Hedefimiz MESA'yı dünyada da tanınan bir Türk markası yapmak”

Geride bıraktıkları 50 yılın birikimi, tecrübesi ve heyecanı ile gelecek 50 yıla odaklandıklarını belirten MESA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Boysanoğlu, “Hedefimiz MESA'yı dünyada da tanınan bir Türk markası haline getirmek. 2020 yılı hem yurt içinde hem de yurt dışı taahhüt ve yatırım projeleri açısından çok güçlü olacağımız bir yıl olacak. 2018 yılında başladığımız yurt dışına odaklanma sürecinin meyvelerini 2020 yılında almaya başlıyoruz. Konutun yanı sıra farklı sektörlerde de MESA'yı marka haline getireceğiz. Öncelikli olarak MESA İMALAT ve MESA PROJE'de yeni hedefler belirleyerek hızlı bir şekilde çalışmaya başladık” dedi.

Yurt dışında 8, Türkiye'de 3 yeni proje

Rusya, Almanya, Polonya, Sırbistan, Özbekistan'da olmak üzere yurt dışında 8 yeni projeye başlayacakları açıklayan Mert Boysanoğlu, “2020 içerisinde yurt dışında yeni projelerimiz ile beraber toplamda 1 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Yurt içinde toplam 8,3 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 9 projemizde inşaatlarımıza ve satışlarımız devam ediyoruz. Bu projelerimizde toplam 2 bin 840 adet konut üretiyoruz. Yurt dışında olduğu gibi Türkiye’de de yeni projelerimiz var. 2020 yılında Çengelköy'de ve Beykoz'da yeni projelerimize başlayacağız. Ayrıca Yeşilyaka Su projemizin ikinci etabına da başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 750-800 milyon TL yatırım değerine sahip bu 3 projemizde 550-600 civarında konut inşa edeceğiz” diye konuştu.