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Herkes onu konuşuyor… Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde verdiği bir röportaj ile Türkiye'nin gündemine oturan Özcan K.'nin yeni görüntülerine Sözcü ulaştı. Edirne Enez sınırında mültecileri karşıya geçiren Özcan K., söz konusu görüntülerde bu işi para almadan yaptıklarını iddia ederek, "Türkiye no. Biz size yeter baktık. Biraz da onlar size baksın" diyor. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şahıs gözaltına alındı.

Mehmet ANDAÇ
17:19 -
Haberler Genel

Türkiye'nin sınırları açması ile birlikte Ege kıyıları ve Edirne sınırında hareketlilik devam ediyor. Dün verdiği röportajla haberlere konu olan Özcan K.'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Edirne'nin Enez ilçesinde çekildiği öğrenilen görüntülerde Özcan K.'nin mültecileri karşıya geçirmeye çalıştığı görülüyor.

“BEDAVA ATACAĞIZ”

Söz konusu görüntülerde Özcan K., şu ifadeleri kullanıyor:

* Sizi özgürlüğünüze kavuşturacağız arkadaşlar. Türkiye no, Yunan, İtalya, Fransa, Almanya. Biz size yeter baktık. Biraz da onlar size baksın.

* Sizi bedava atacağız. Gidin. Yeter Türkiye'nin size baktığı, biraz Yunan baksın. Komando orada, yakaladığında bize 20 sene ceza Yunan'da.

* Yine iş başındayız. Enez sınırındayız. Çanakkale'dekileri attık, şimdi geldik Enez'e. Bunları bedava atıyoruz, parasız. Allah rızası için. Bize dua ediyorlar yeter.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Özcan K. Edirne’nin Enez ilçesi Çatalköy’de bulunan ikametinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DİĞER KAÇAKÇILAR ARANIYOR

Aynı şekilde sosyal medyada ve basın kuruluşlarına göçmen kaçakçısı olduğunu söyleyerek, röportaj veren bir diğer şüpheli şahıs Mehmet S.nin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Son güncelleme: 17:47 01.03.2020
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