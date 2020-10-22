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Valilik duyurdu! Coronaya karşı yeni tedbirler geldi

Son günlerde artan vakaların ardından art arda yeni tedbir kararları da geliyor. Kırklareli’de cenaze ve sünnet merasimlerinde yapılacak mevlitlere düğün ya da cenaze sahiplerinin birinci derece yakınları dışında katılımın olmayacağı, cenazelerde oluşan kalabalıkları önlemek amacıyla vefat eden kişilerin defin yeri ve saati konusunda bilgi verilmeyeceği bildirildi.

Güncellenme: 17:55, 22/10/2020
Haberler Genel
Valilik duyurdu! Coronaya karşı yeni tedbirler geldi

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla il genelinde önemli kararlar alındı.

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında oy birliğiyle alınan kararlar ise şöyle sıralandı;

*İlimizde cenaze ve sünnet gibi merasimlerde yapılacak mevlitler sadece birinci derece yakın akrabaların katılımıyla sınırlı tutulacak.

*Vefat eden vatandaşların salalarında mevtanın kimlik bilgisi dışında defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmemesine, belediye başkanlıkları ve müftülüklerin ölümlerle ilgili anons ve duyuru yapmamasına dikkat edilecek.

*İlimizde 25 Ekim Pazar günü yapılması planlanan berber, kuaför, güzellik salonu denetimlerinin 23 Ekim Cuma günü, yapılması planlanan AVM denetimlerinin 25 Ekim Pazar günü yapılmasına karar verildi.

*İlimizde salgının yayılmasını engellemek amacıyla fiziki mesafe kurallarının önemi, kapalı alanlarda kalabalık kitleler oluşturulmaması gerekliliği, kapalı yerlerin havalandırılması gerekliliği belediyelerin, il özel idarelerin ve kolluk kuvvetlerinin sesli duyuru sistemleri ile camilerden 3 saat ara ile duyuracak.

*Okul kantinlerinin tedbirler dahilinde faaliyetine izin verilecek. İHA

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Yayınlanma Tarihi:17:51,
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