11 kişide corona testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

17 Nisan tarihinde Mustafakemalpaşa ilçe Kaymakamı Ahmet Altıntaş başkanlığında toplanan kurul, 110 hane ve 244 nüfuslu köyde 11 vatandaşın corona virüsü testleri pozitif çıkınca karantina altına alınmasını kararlaştırdı.

İKİNCİ BİR AÇIKLAMAYA KADAR GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI

Hıfzıhsıhha kurulundan yapılan açıklamada, “Karaköy Mahallesi’nde 11 kişiye corona virüsü (Covid-19) pozitif tanısı konulması sebebiyle bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27.ve 72. maddeleri uyarınca 17.04.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar Karaköy mahallesi karantinaya alınmış olup, mahalle giriş ve çıkışlara kapatılmıştır” denildi.

CEZA KESİLECEK

Karantina süresince kurulun aldığı kararlara uyulmaması durumunda her seferinde olmak üzere 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağı belirtilen açıklamada, karar gereğince Karaköyahallesinde vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak mahalle sınırları dışına çıkmamaları ve izolasyon kurallarına uymaları istendi.

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