13 Mayıs Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto’da 3. devir sonrası büyük ödül…

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) 1322. hafta Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. 6 şanslı rakamı doğru tahmin edenlerin büyük ödül kazandığı Sayısal Loto oyununda bu hafta 3 devir bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda 6 bilen çıkmamaması üzerine 3. devir sonrası ise büyük ödül 3 milyon 138 bin TL’ye ulaşmıştı. Sayısal Loto’da bu akşam büyük ödül miktarının 4 milyon TL’yi geçmesi bekleniyor. İşte 13 Mayıs 2020 Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto’nun 1322. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Çekiliş sonuçları ise saat 22.00 sıralarında belli olmuş olacak. Sayısal Loto sonuçları açıklandığı anda sayfamızda paylaşacağız.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.