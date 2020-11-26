Arkadaşına çıkan 13 milyonluk sayısal loto kuponunu çalan kadına 3 yıl 9 ay hapis

İstanbul Üsküdar'da 8 Mart 2019 tarihinde, Belçika'da yaşayan 7 yıldır tanıştığı arkadaşı Murat Sayın'a (44) ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı ve parayı patronuna tahsil ettirdiği iddia edilen Mehtap Baysal (40) ve patronu Fatih Yolcu'nun (44) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Murat Sayın ile tutuksuz sanıklar Mehtap Baysal ve Fatih Yolcu katılmazken tarafları avukatları temsil etti.

8 MİLYON 950 BİN LİRAYI HARCADILAR

Müşteki Murat Sayın’ın avukatı Naim Karakaya duruşmada şunları söyledi:

* Müvekkilim bileti aldıktan sonra aynı ortamda bulunan sanık Mehtap Baysal el çabukluğu ile bileti almıştır. Bundan sonraki süreçte de biletin kendi uhdesinde olduğunu inkar etmiştir.

* Menfaat sağlamak amaçlı diğer sanık Fatih Yolcu üzerinden bileti tahsil etmiştir. Fatih Yolcu hukuksuz bir şekilde ele geçirildiğini bildiği bileti Milli Piyango idaresine giderek tahsil etmiştir.

* 13 milyon 200 bin liralık bedel banka hesabına yatırılmıştır. 8 milyon 950 bin lira kadar bu parayı harcamıştır. Sanık Mehtap Baysal da öncesinde müvekkile ait bileti hileli yolla alıp sonrasında biletin kendisinde olduğunu da saklayıp diğer sanık Fatih Yolcu ile birlikte hareket ederek kendilerine menfaat sağlamışlardır.

İKRAMİYE ÇIKAN BİLETİ ALDIĞINI SÖYLEDİ

Müşteki avukatı Feray Köksal da, “Sanık Mehtap Baysal müvekkilim ile birlikte bulundukları anda el çabukluğu ile isabet eden bileti tespit edip almıştır. Müvekkilim biletine ikramiye isabet ettiğini sonradan öğrenmiştir. Sanık Mehtap Baysal görüşmelerinde biletin kendisinde olduğunu inkar etmiştir” dedi.

Müştekinin diğer avukatı Batuhan Oğuz ise, “Sanık Mehtap Baysal'ın vergi ve şahsi borçlarından dolayı sanık Fatih'in hesabına paranın aktarıldığını söylese de bu gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Müvekkilinin üzerine atılı suçun şüphe boyutunda olduğunu savunan sanık Mehtap Baysal’ın avukatı Erkin Çınar, müvekilinin beraatına karar verilmesini talep etti.

3 YIL 9 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mehtap Sayın'ın “gece vakti hırsızlık” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Öte yandan diğer sanık Fatih Yolcu'nun ise üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığını gerekçe gösteren mahkeme beraatine karar verdi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA YAPTILAR

Kararın ardından açıklama yapan Murat Sayın'ın avukatı Feray Köksal, “Sanık Mehtap Baysal'ın ‘hırsızlık' suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Diğer sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Biz bu karara karşı gerekli yasal itirazlarımızı yapacağız. Karar kısmen de olsa sevindiricidir” dedi.

Müşteki avukatlarından Batuhan Oğuz ise, sanık Mehtap Baysal hakkında üst sınırdan ceza verildiğini belirterek, “Aynı zamanda hukuk davası da açtık. Bilet bedeli ve elde edilen faiz geliri kadar. Mahkemenin bu noktada verdiği mahkumiyet kararı bizim açımızdan sevindirici. Çünkü biletin müvekkilimize ait olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu da bizim hukuk davamızda çok önemli bir delil olarak yer alacaktır” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Belçika'da yaşayan Murat Sayın'ın, Mehtap Baysal ile internetten tanışarak arkadaş olduğu, İstanbul'a geldiğinde de görüştükleri belirtilmişti.

Murat Sayın'ın 8 Mart 2019'da Gebze'deki bir sayısal loto bayisinden 10 adet seri kupon aldığını ve bir zarfa koyduğunu, 2 gün sonra da Mehtap Baysal ile görüştüğünün anlatıldığı iddianamede, araç içerisinde sohbet ettikleri sırada Mehtap Baysal'ın torpido gözünde bulunan sayısal loto kuponlarına bakma bahanesiyle 13 milyon isabet eden kuponu çaldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunduğu kaydedilmişti.

Mehtap Baysal'ın “hırsızlık” suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla, ikramiyeyi çekerek hesabına yatırdığı iddia edilen Fatih Yolcu'nun ise “hırsızlığa yardım etme” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.