17 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto’da ödül katlandı!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinin 1332. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Sayısal Loto’da geçtiğimiz haftalardan 3 devri bulunuyor. Büyük ödül miktarı ise 4 milyon 624 bin TL. Bu akşamki Sayısal Loto çekilişinde bu rakamın 6 milyon TL’ye yükselmesi bekleniyor. İşte 17 Haziran Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto’nun 1332. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 4 milyon 624 bin TL devretmişti. Bu akşamki çekiliş sonuçları açıklandığı anda sayfamızda olacak.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.