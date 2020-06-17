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2020’de Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı ne zaman?

Hem bayramlaşmak hem de tatil fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı’na dair detayları araştırıyor. Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz’da kutlanacak.

16:03 -
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2020’de Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı ne zaman?

Zilhicce ayında idrak edilen Kurban Bayramı, bu sene Temmuz ayının son gününde başlayacak. Kurban Bayramı’nı merakla bekleyen vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını da araştırıyor. İşte yaklaşan bayrama dair detaylar…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor? 2020'de Kurban Bayramı kaç gün tatil?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

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