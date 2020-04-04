21 yıldır birlikte yaşayan çifte corona şoku!

Manavgat’ta yaşayan SGK emeklisi Sait Dursun ile Canan Çoban,1999’da Mersin’de başlayan birlikteliklerini 21 yıldır resmi nikâhsız sürdürdü. Çift, corona virüsü salgınından dolayı başlarına kötü bir durumun gelmesi korkusuyla resmi nikâh yapmaya karar verdi.

30 Mart’ta evrakları hazırlayarak gün almak için nikâh memurluğuna başvuran çifte, corona salgını nedeniyle nikâh yapılamayacağı bilgisi verildi.

Kararın ardından büyük üzüntü yaşayan çift, yetkililerden yardım bekliyor.

Sait Dursun’un daha önceki evliliklerinden 5 çocuğu ve 14 torunu, Canan Çoban’ın ise 2 erkek çocuğu bulunuyor.

Sait Dursun’un Mersin’de inşaat ve boya üzerine dükkanı olduğunu, kendisinin yanında sekreterlik yaptığını, bu sırada gönül ilişkisi yaşamaya başladıklarını belirten Canan Çoban, ”O sırada ben ilk eşimden ayrılmıştım, Sait Bey’in 2 eşi vardı. ‘Seninle evlenmek istiyorum’ dedim. Beni babamdan istedi. 21 senedir birlikte yaşıyoruz.” dedi.

”NİKÂHINIZI VİRÜS GEÇTİKTEN SONRA YAPACAĞIZ”

Sait Dursun ise ”O zaman evliydim, 2 tane hanımım vardı. Onların üzerine bu geldi. Daha sonra onlardan ayrıldım, şimdi teke düştü. Biz şimdi yetkililerden yardım istiyoruz. Resmi nikâh için yaptığımız başvuru virüs vakası nedeniyle kabul edilmedi. Evrakları hazırlayıp gelmemiz söylendi. Gittiğimizde ise ‘Sizin yaşınız virüsten dolayı sokağa çıkma yasağına giriyor. Nikâhınızı virüs geçtikten sonra yapacağız’ dediler” diye konuştu. (İHA)