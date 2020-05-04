23 Nisan konuşması sansürlenen Erkan Baş: O kanallara teşekkür ettim

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 23 Nisan’da özel gündemle toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul’da kendisine tanınan üç dakikalık sürede partisi adına etkileyici bir konuşma yaptı.

Erkan Baş’ın konuşması sırasında bazı televizyon kanalları canlı yayını kesti. Ancak iktidarı hedef alan konuşma sosyal medyada gündem oldu ve günlerce paylaşıldı.

“GERÇEĞİN İFADESİ İNSANLARIN HOŞUNA GİTTİ”

Cumhuriyet Gazetesi’nden İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Erkan Baş, o konuşmayı ve sonrasında yaşananları anlattı.

Televizyon kanallarının yayını kesmesiyle ilgili düşünceleri sorulan Baş, “Egemenliğin artık millette değil, tek adama ait olduğunu söylediğim noktada kesilmiş. İlgili kanalların yöneticilerine teşekkür mesajlarımı gönderdim. İyi ki kestiler, böylece konuşma çok daha geniş kesimlerin dinleyebildiği bir hal aldı.” diye yanıt verdi.

Baş, konuşmasının toplumda heyecan yaratması ile ilgili de “Gerçeğin ifadesi insanların hoşuna gitti. Orada herkesin gözünün önünde ‘Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir’ yazıyor ama herkes bunun böyle olmadığını biliyor” ifadelerini kullandı.

“TEPKİM 23 NİSAN’DA BİLE ADALETSİZLİK OLUŞUNA”

Meclis’te grubu olmayan parti temsilcilerine 3 dakika süre verilmesini de eleştiren Baş şunları kaydetti:

* 23 Nisan özel gündemli bir toplantı. Bu toplantı 80'lerin ikinci yarısı itibarıyla başlıyor parlamentoda. Başladığı günden itibaren parti tek bir vekille temsil edilse de herkesin süresi eşit. Ta ki geçen seneye kadar.

* İlk 23 Nisan konuşmasında, yani biz konuşacağımız zaman bu tartışma oldu. Ama 3 dakika konusunda ısrar ettiler. Tepkim 23 Nisan'da bile adaletsizlik oluşuna.