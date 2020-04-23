23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları! 23 Nisan Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste

23 Nisan Milli Piyango çekilişi sonuçları açıklandı. Önemli günlerde ve bayramlarda düzenlenen MPİ çekilişinde bugün 23 Nisan için özel bir çekiliş düzenlendi. 5 milyon TL’lik büyük ikramiye heyecanlandırırken şanslı rakamlar da merak edilmeye başlandı. İşte 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama sayfası ve sıralı tam liste…

23-04-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ