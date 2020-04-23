23 Nisan şarkısı sözleri neler? 23 Nisan 100. yıl marşı dinle!

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’nin açılışı kapsamında tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı kutlanıyor.Bu sene salgın hastalık nedeniyle çoğunlukla evlerde kutlanan 23 Nisan bayramı için akşam balkonlardan İstiklal Marşı okunacak. MEB ise 23 Nisan’a özel 100. Yıl marşı hazırladı. İşte 23 Nisan şarkısının sözleri ve videosu…
23 NİSAN 100. YIL ŞARKISI SÖZLERİ
“Gözlerimde ışık gibi,
Bağımsızlık hediyesi,
Uyandırır bir bayrama,
Bu dünyada bir tek bizi,
Gurur bizim, inanç bizim,
Yarınlar bizim sen buna inan,
Atamızdan armağan,
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan,
Kanatlanan kuşlar gibi,
Sonsuz mavi gökler gibi,
Selam gönder tüm dünyaya,
Dalgalanan bayrağım gibi,
Gurur bizim, sevinç bizim,
Yarınlar bizim sen buna inan,
Atamızdan armağan,
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan”
Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk'ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
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23 Nisan Geldi Neşeliyiz Çocuklar Şarkısı Sözleri
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay
23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar
23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar
Atamızdan armağan işte bize bu bayram
Atamızdan armağan işte bize bu bayram
Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim
Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim
Atamızın izinde beraber yürüyelim
Atamızın izinde beraber yürüyelim
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay
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23 NİSAN şarkı sözleri
Elele verelim tral lal lal la
Güneşe erelim tral lal lal la
Şarkılar söyleyelim haydi çocuklar. (2 )
Yıldızlar uyansın gülüşümüzden
Çiçekler boyansınlar sevincimizden
Rengarenk bayram olsun 23 Nisan
Elele verince Tral lal lal la
Güneşe erince tral lal lal la
Şarkılar söyleyince haydi çocuklar
Yıldızlar uyandı gülüşümüzden
Çiçekler boyandılar sevincimizden
Rengarenk bayram oldu, 23 nisan
(İSTEMİHAN TAVİLOĞLU)
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23 NİSAN TÜRKÜSÜ
Geldi çocuklar hey hey 23 Nisan
Yüca Atam'dan hey hey bize armağan.
Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.
Nakarat( Ulusuma güç veren ,saltanatı deviren
Sevgi ;barışı getiren budur 23 Nisan.
Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.
Coşkumuz vardır hey hey,mutluyuz bugün
Kara bulutlar hey hey yok oldu o gün
Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey
(SEFAİ ACAY)
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23 Nisan Marşı Sözleri
23 Nisan kutlu olsun
Sevinin çocuklar
Övünün büyükler
23 Nisan mutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese mutlu olsun.
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23 Nisan
Pırıl pırıl mavi gök
Aydın yüzlü çocuklar
Çiçek açtı her taraf
Köyde kentte düğün var
23 Nisan geldi. Lay lay lay lay.
23 Nisan geldi.
Türk ulusu egemen oldu
Düşmanları yurttan kovdu
Sultanlık bu gün son buldu
Sevinin övünün çocuklar
23 Nisan geldi. Lay lay lay lay.
23 Nisan geldi.
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23 Nisan
Sanki her tarafta
Var bir düğün
Çünkü en şerefli
En mutlu gün
Bugün
Yirmi üç nisan
Hep neşeyle
Doluyor insan.