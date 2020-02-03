25 fabrika işçisi zehirlendi!

Olay, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde (UOSB) bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 25 fabrika işçisi öğle saatinde yedikleri yemeğin ardından akşam saatlerinde halsizlik, ateş ve kusma gibi şikayetlerle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

6 İŞÇİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yapılan incelemeler sonucu fabrika çalışanlarının yedikleri yemekten zehirlendikleri tespit edildi. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 19 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 6 işçinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA