30 Ağustos özel Milli Piyango çekilişi: Milli Piyango sonuçları ve MPİ sıralı tam liste belli oluyor

Her ayın 9,19 ve 29’un gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi bugün 30 Ağustos’a özel gerçekleştirilecek. Sonuçlar belli olduğu andan itibaren haberimizde yer alacak MPİ bilet sorgulama ekranından biletinizi kontrol edebilir ya da sıralı tam listeyi inceleyebilirsiniz.

MPİ SIRALI TAM LİSTE VE SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Şanslı numaraların belirleneceği çekiliş saat 15:30’da başlayacak. Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO OYUNU HAKKINDA

Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatları:

Normal Çekilişlerde: Tam Bilet: 30 TL, Yarım Bilet: 15 TL, Çeyrek Bilet: 7,5 TL.

Özel Çekilişlerde: Tam Bilet: 50 TL, Yarım Bilet: 25 TL, Çeyrek Bilet: 12,5 TL.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u

Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim

Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık

Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.