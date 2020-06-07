300 metrede 2 kaza yaptı, tekerleri koptu ama böyle dedi: Fark etmedim

Antalya’da Osman A.'nın kullandığı otomobil, önündeki araçları tehlikeli bir şekilde sollarken önce yol kenarında bulunan çalılıklara girdi ardından da aynı istikamette seyir halindeki Mustafa Korkut'un kullandığı otomobile çarptı. Yolda savrulan otomobilin sürücüsü, bir şey olmamış gibi olay yerinden hızla uzaklaştı.

TEKERLERİ KOPTU

Ekipler kazanın meydana geldiği yerden yaklaşık 300 metre ileride bir otomobilin çekiciye yüklenerek götürüldüğünü gördü. Çekiciyi durduran trafik ekibi, yüklenen aracın kaza yapıp kaçan otomobil olduğunu belirledi. Osman A.'nın ilk kazanın ardından kaçmak isterken kaldırıma çarptığı ve arka tekerlerinin koptuğu ortaya çıktı.

FARK ETMEMİŞ

Kaza yaparak kaçan ve diğer otomobile çarptığını fark etmediğini söyleyen otomobil sürücüsü Osman A.'nın 144 promil alkollü olduğu belirlendi. Şahsın ehliyetine 6 aylığına el konulurken, otomobili de bağlanarak yediemin otoparkına teslim edildi. (İHA)