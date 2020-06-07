Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

300 metrede 2 kaza yaptı, tekerleri koptu ama böyle dedi: Fark etmedim

Antalya’da bir otomobile çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü, 300 metre ileride yeniden kaza yapınca yakayı ele verdi. Kazanın ardından arka tekerleri kopan otomobilini çekiciye yüklerken trafik ekibine yakalanan otomobil sürücüsü, araca çarptığını fark etmediğini söyledi. Otomobilin ön ve arka tamponu ilk kaza yerinde bulunan otomobil sürücüsü Osman A.’nın, yapılan alkol kontrolünde 144 promil alkollü olduğu belirlendi.

11:16 -
Haberler Gündem
300 metrede 2 kaza yaptı, tekerleri koptu ama böyle dedi: Fark etmedim

Antalya’da Osman A.'nın kullandığı otomobil, önündeki araçları tehlikeli bir şekilde sollarken önce yol kenarında bulunan çalılıklara girdi ardından da aynı istikamette seyir halindeki Mustafa Korkut'un kullandığı otomobile çarptı. Yolda savrulan otomobilin sürücüsü, bir şey olmamış gibi olay yerinden hızla uzaklaştı.

TEKERLERİ KOPTU

Ekipler kazanın meydana geldiği yerden yaklaşık 300 metre ileride bir otomobilin çekiciye yüklenerek götürüldüğünü gördü. Çekiciyi durduran trafik ekibi, yüklenen aracın kaza yapıp kaçan otomobil olduğunu belirledi. Osman A.'nın ilk kazanın ardından kaçmak isterken kaldırıma çarptığı ve arka tekerlerinin koptuğu ortaya çıktı.

FARK ETMEMİŞ

Kaza yaparak kaçan ve diğer otomobile çarptığını fark etmediğini söyleyen otomobil sürücüsü Osman A.'nın 144 promil alkollü olduğu belirlendi. Şahsın ehliyetine 6 aylığına el konulurken, otomobili de bağlanarak yediemin otoparkına teslim edildi. (İHA)

Antalya kaza otomobil trafik
Son güncelleme: 11:21 07.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more