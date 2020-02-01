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4 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

00:39 -
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4 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Kaza, 23.00 sıralarında Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Alemdar köprü yanyol İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alemdar Köprüsü altında kavşakta bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında 1 kargo kamyoneti ve 3 otomobilin olduğu 4 araç birbirine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslara alınan ismi öğrenilemeyen 3 yaralı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. İHA

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