400 liraya kaçak yolcu taşıyorlar! Polis suçüstü yaptı…

İstanbul’da Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 18.45 sıralarında Altıntepsi Mahallesi’ndeki bir site önünde park halindeki otobüsü kontrol etti. Otobüsün içerisinde yedi yolcu olduğu tespit edildi. Şoför Mustafa G.’nin yolcuları Ankara’ya götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

6 BİN 141 TL PARA CEZASI

Yolcular 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan 400 lira karşılığında bilet aldıklarını, otobüse binmek için kendilerine bu adresin verildiğini söyledi. Araç şoförüne 6 bin 141 lira para cezası kesilirken otobüs 60 gün trafikten men edildi. (DHA)