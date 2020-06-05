5 Haziran Cuma mesajları: Bu haftaya özel resimli cuma mesajları ve sözleri…

Cuma gününün gelmesiyle birlikte cuma kutlama mesajları da gönderilmeye başlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce vatandaş cuma mesajlarıyla sevdiklerine ‘Hayırlı cumalar’ diliyor. Sizler de yazımızda hazırladığımız en güzel, anlamlı, yeni ve resimli cuma mesajlarını dilediğini gibi sevdiğiniz insanlarla paylaşabilirsiniz. İşte 5 Haziran cuma mesajları ve en güzel sözleri…

CUMA MESAJLARI

– İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

– Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Ve bizi bugün sevdikIerimizden ayrı koyma. DuaIarınızı bekIer, hayırIı cumalar dilerim.

– Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (S.a.v) şefaatı üzerinize olsun. Cumanız Mübarek Olsun.

– Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız Mübarek Olsun.

– Umutsuzluk Yok Gün Gelir; Gül de Açar Bülbül de Öter… Hayırlı Cumalarınız Olsun.

– Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

– Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

– Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

– Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

– Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

– Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

– Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

– Duanızda, inancınızda samimiyet varsa Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler.Hayırlı Cumalar

– İnsan; geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir… Allah bizi şikayet edenlerden değil şükredenlerden eylesin. Hayırlı cumalar…

– Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz.PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) nurundan,şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin

– Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

Allah’ım “bizi doğru yola ilet” amin hayırlı cumalar

» Ve aşk..uzanmaktır kirli dünyadan arş-ı alaya ve demektir secdede; sübhane rabbiyel ala.Cumanız Mübarek Olsun.Selam ve Dua ile

» Hz. Muhammed s.a.v çıplak ayakla namaz kılmazdı.. hayırlı cumalar

» Hz. Muhammed s.a.v suyu oturarak içer ve 3 yudumda bitirirdi.. hayırlı cumalar

» Farz ibadetlerden sonra, Allah yanında amellerin en sevgilisi bir müslümanın kalbine sevinç koymaktır. Hz.Muhammed s.a.v. hayırlı cumalar..

» Allah’ım seni seviyorum, verdiğin nimetlere şükürler olsun! Hayırlı cumalar

» “ALLAH sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar.O ancak kalplerinize ve işlerinize bakar.” Hz. Muhammed s.a.v.Cumanız mübarek olsun

» “Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar,cennetler içinde ve pınarlar başındadır.”(Hicr s.45) hayırlı cumalar

» “Ve; Dünyadaki en büyük gurbet,insanın Rabbine uzak kalmasıdır.”Cumanız mübarek olsun.

» Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed. Hayırlı cumalar

» “Birbirinizin kusurunu araştırmayın, arkasından çekiştirmeyin, gıybet etmeyin.” (Hucurat Suresi 12) hayırlı cumalar

CUMA SÖZLERİ, DUALARI

Allah”ım! Sen beni eksiksiz özürsüz yarattın; çocuktum, büyüttün ve yeterli miktarda rızk verdin bana. Allah”ım! Ben, indirdiğin ve kendisiyle kullarını müjdelediğin Kitabında şöyle buyurduğunu gördüm: “Ey kendi aleyhlerinde haddi aşan kullarım! Allah”ın rahmetinden ümit kesmeyin; Allah bütün günahları bağışlar.” (Zümer, 53)

(Allah”ım!) Geçmişte benden vuku bulan kötülükleri biliyorsun, hem de benden daha iyi. Amel defterimde aleyhimde sıralanan suçlardan dolayı yazıklar olsun bana! Eğer her şeyi kapsayan affının hâlime şamil olacağını umduğum yerler olmasaydı, (ümitsizlikten) kendimi bırakır, helâk olup giderdim.

Eğer kulun, Rabbinden kaçması mümkün olsaydı, senden kaçmaya en lâyık olan benim. Yeryüzünde ve gökte hiçbir şey sana gizli değildir ve sen (kıyamet günü) onları açığa çıkaracaksın. Karşılık verici olarak sen yeterlisin; hesap görücü olarak sen kâfisin.

Allah”ım! Kaçarsam, beni bulursun; firar edersem, beni yakalarsın. İşte önünde durmaktayım; mütevazı, zelil ve hakir biri olarak. Cezalandıracak olursan, bunu hak etmişimdir ve adaletin bunu gerektirmektedir, ey Rabbim! Affedecek olursan, (buna da şaşmam; çünkü) eskiden beri affın hâlime şamil olmuş, afiyetin beni bürümüştür.

Allah”ım! O hâlde, saklı isimlerin ve perdelerin örttüğü güzelliğin hürmetine senden, bu tahammülsüz cana ve bu güçsüz bedene acımanı istiyorum. Güneş sıcağına dayanamayan bu zayıf beden, cehennem ateşine nasıl dayanabilir?! Yıldırım sesine dayanamayan bu güçsüz beden, gazabının sesine nasıl dayanabilir?