74 gün sonra ilk cuma namazı

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EDİRNE: Tarihi Selimiye Camii’nde cuma namazı öncesi sosyal mesafe kuralını belirten çizgiler çekildi. Cami girişlerine corona virüsü salgınına karşı uyarıcı afişler asıldı. Edirne Belediyesi, 26 cami ve iki mescitte 50 bin adet tek kullanımlık seccade dağıttı.

KOCAELİ: İzmit Belediyesi ilçede ibadete açılan camilerin dezenfekte ve temizlik işlemlerini yaptı. Vatandaşlara maske ve seccade dağıttı.

ESKİŞEHİR: Cuma namazı cami avluları dışında Büyükdere Porsuk Spor Kompleksi’ndeki futbol sahasında da kılındı. Namaz kılınacak yerler görevliler tarafından boyayla işaretlendi.

ANTALYA: Antalya Muratpaşa Cami’nde cuma namazı öncesi genel temizlik çalışması yapıldı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında caminin şadırvanları kapatıldı.

KONYA: Cuma namazı için pazar yerlerini tercih eden vatandaşların ateşleri görevliler tarafından ölçüldü. Konya Büyükşehir Belediyesi tek kullanımlık seccadeler konuldu.

MERSİN: Akdeniz Ulu Camii bahçesinde dezenfekte çalışması yapan görevliler maskesiz girmek isteyen vatandaşla izin vermedi.

ELAZIĞ: Polisler Mevlana Camii girişinde vatandaşların seccadeleriyle gelip gelmediklerini kontrol etti. Seccadesiz gelen ve 65 yaş ve üstünde olan vatandaşları evlerine geri gönderdi.

BURSA: Cuma namazı için Ulu Camii’ne giden vatandaşlar evlerinde abdest almak yerine şadırvanları kullandı. Cemaate de corona virüsüne karşı namaz öncesi dezenfektan sıkılmadığı görüldü.

SİVAS: Mürtaza Çeltek isimli vatandaş, cuma namazını kılmak için Paşabey Mahallesi’ndeki Yeni Camii’ye gitti. Namaz vaktini beklerken rahatsızlanıp bayılan Çeltek düşerek başını çarptı. 65 yaşından büyük olduğu tespit eliden vatandaş çağrılan ambulansa binmek istemedi. Sağlık ekipleri ve polisler, vatandaşı zorla ambulans bindirerek hastaneye götürdü.