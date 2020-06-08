8 Haziran Banko Piyango sonuçları açıklandı! Banko Piyango 1. hafta sonuçları sorgulama…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Banko Piyango şans oyununda sonuçlar belli oldu. Yeni şans oyunlarından olan Banko Piyango oyunu internet üzerinden online olarak oynanabiliyor. 5 şanslı rakamın belirlendiği ilk çekiliş bugün yapıldı. Büyük ikramiye ise her gün yapılacak çekilişte 50 bin TL olarak dağıtılıyor. İşte Banko Piyango 1. hafta çekiliş sonuçları…

BANKO PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU

İnternet üzerinden oynanan Milli Piyango Banko Piyango oyununun 1. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Banko Piyango’da 5 şanslı rakam: 1-5-1-2-2

BANKO PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi’nden (MPİ) yapılan duyuruya göre, haftanın 7 günü oynanabilecek yeni bir oyun başlatıldı.

Her gün sadece tek çekilişle belirlenen şanslı 5 rakam için 1 kişiye 50 bin lira, son 4 rakam için 9 kişiye 500 lira, son 3 rakam için 90 kişiye 50 lira, son 2 rakam için 900 kişiye 10 lira ve son 1 rakam için de 9 bin kişiye amorti kazandıracak.

Bilet satışları her gün saat 22.15 ile ertesi gün saat 21.30 arasında internet üzerinden sanal bayiler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Her gün bütün ikramiye grupları için sadece bir kez çekiliş yapılacak. Bu kapsamda çekilişler, bugün başlamak üzere her gün saat 22.00 itibarıyla idarenin Kızılay Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek ve internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Bilet bedeli 2 lira olacak.