8 Temmuz koronavirüs (Corona virüsü) tablosu: Türkiye’de bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Pandemi döneminde her gün yayımlanan ‘Türkiye’nin günlük koronavirüs tablosu’nun bugünkü verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu ve ardından günlük vaka tablosunu paylaştı. İşte 8 Temmuz 2020 corona virüsü tablosundaki son durum…

8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

*Bugünkü vaka sayımız bin 41. Bugün vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 22. Bugün yapılan test sayısı 49 bin 302. Bugün iyileşen hasta sayımız 2 bin 219. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayımız bin 172. Entübe edilen hasta sayımız ise 406.



Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep ve Urfa olmak üzere bazı illerimizde vaka sayısı pik seviyesinde. Buradaki vaka artışlarının hala tedbirlerle düzeleceğini düşünüyoruz.

*Hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkeler, sonbahar için karamsar. Bunu hesaba katmamız kaçınılmazdır. Mücadelemizi verirken, hayatın da hakkını verelim. Yeterki kurallara uyalım.

*İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tabloda, İstanbul'un piki tamamladığını, giderek aşağı düşen bir tablo olduğunu görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren, Eskişehir, Sakarya ve Ankara gibi bu piki tamamlamadığını, yeni yeni pik dalgasına ulaştığını görmüş oluyoruz.

*İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir illerimizde 5. haftada piki yaptığımızı görüyoruz. Ama Anadolu’daki illerimizde, Trabzon 6. haftada, Kayseri 7. haftada, diğer illerimizde ise 14. haftada Hakkari ve Kütahya, 15. haftada Batman, Şırnak ve Gaziantep, 16. haftada Bursa, Konya, Mardin ve Van ve 17. haftada Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'ın piki oluşturma döneminde olduğunu görüyoruz.

*Yani Anadolu'da hala birinci dalga devam ediyor. Sayılardaki artış da, pikini tamamlayan illerin stabil olduğunu Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da pikini tamamlama durumunda olan illerimizdeki artışta, toplam vaka sayımızın düşmemesine sebep olmakta.

EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 7 İL

*13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.

*Son 3 gün ortalamasıyla, en çok vakanın görüldüğü 7 ili söylemek istiyorum: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

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