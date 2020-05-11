88 kişi bayramın birinci gününe kadar karantinada

Corona virüsü pandemisi tedbirleri kapsamında, Türkiye'nin yurt dışından tahliye uçuşları devam ediyor.

Liberya ve Fildişi Sahilleri’nden getirilen 88 kişi Düzce’de Nejla Pekolcay Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı. Dört otobüsle sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında getirilen vatandaşlar sağlık kontrollerinin ardından kişiye özel olarak ayarlanan odalara alındı.

Biri çocuk 88 kişi 14 günlük karantinanın bitmesinin ardından, Ramazan Bayramının birinci günü memleketlerine gönderilecek. (İHA)