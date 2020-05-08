AB Komisyonu, seyahat kısıtlamalarının 15 Haziran’a uzatılması çağrısında bulundu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bugün AB'nin dış sınırlarını kapatmasına ilişkin bir açıklama yayınlandı. Komisyon, salgın nedeni ile AB dışında bulunan ülkelerin vatandaşlarının Schengen bölgesine girişlerinde uygulanan kısıtlamaların 15 Haziran'a kadar uzatılmasını talep etti.

DURUM HALA KIRILGAN

AB Komisyonu, bazı Schengen ülkelerinin corona virüs salgınına karşı aldığı önlemleri gevşetmeye başladığını fakat durumun hala kırılgan olduğunu duyurdu.

AB’nin virüs nedeni ile uyguladığı seyahat kısıtlaması Schengen ülkelerinin yanı sıra İzlanda, İsviçre, Norveç ve Lihtenştayn'ı da kapsıyor. İHA