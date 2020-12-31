Açılmadan çöken köprüyü yapan şirkete anıt kıyağı

20 Ocak 1989 yılında Malatyaspor deplasmanına otobüsle giden Samsunspor kafilesi Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, teknik direktör, 3 futbolcu ve otobüs şoförü olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kentte her yıl saygıyla anılan bu acı olayı anımsatması için özellikle son 2 yıldır bir anıt yapılmak istenmiş ama çeşitli nedenlerden dolayı yapılamamıştı.

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsunspor yönetimiyle yapılan görüşmeler sonucunda yıkılan 19 Mayıs Stadyumunun yerine yaklaşık 31 milyon liraya yapılan Millet Bahçesinin içine 1919 santimetre büyüklüğünde 20 Ocak Anıtı yapılma kararı alındı.

ANITI ÇÖKEN KÖPRÜYÜ YAPAN ŞİRKET YAPACAK

Kasım ayında maliyeti 1 Milyon 298 Bin 288 lira 42 Kuruş olarak açıklanan anıt ihalesini 1 Milyon 249 Bin 666 lira 80 kuruş teklif ederek kazanan firma ise, Vezirköprü ilçesinde 10 köyün ulaşımında kullanılan ve geçtiğimiz Kasım ayında açılmadan çöken köprüyü yapan Bülent Uludağ İnşaat Müteahhitliği şirketi olduğu ortaya çıktı. Şirket yıkılan köprüyü de yaklaşık 3 Milyon 440 bin liraya yapmıştı.

1 MİLYON 248 BİN LİRALIK ANIT

Geçtiğimiz Haziran ayında hizmete açılan Millet Bahçesinin içine belediye tarafından yaptırılacak olan anıtın 1 Milyon 249 Bin 666 lira 80 kuruş olan maliyeti dikkat çekti. Samsunspor Divan Kurulu, Cumhuriyet Meydanı veya Batı Park’a 200 bin liraya anıt yaptırmak istemiş ama Belediye Başkanı Mustafa Demir’in yer vermemişti. Öte yandan Samsunspor Kulübü Derneği’de 19 Mayıs Stadyumunun ön tarafına 11o bin liralık 20 Ocak Anıtı yaptıracağını açıklamıştı. 3 anıt projesi birbirlerinden farklı olsa da arada bu kadar fazla fark olamayacağını ileri süren vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.

ANITIN ÖZELLİKLERİ

20 Ocak Onur Anıtı olarak isimlendirilmesi beklenen anıtın projesine göre, 1919 santimetre uzunluğunda, üzerinde kazada vefat eden teknik direktör ve futbolcuların isimleri ile fotoğraflarının yer alacağı 3 metre çapında bir top bulunacak. Anıtın 20 Ocak tarihinde yapılacak olan anma törenlerine yetiştirileceği açıklanmıştı.

20 OCAK 1989’DA NE OLDU?

20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma için yola çıkan Samsunspor kafilesi Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışmış ve kazada Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra kırmızı-beyaz olan Samsunspor renklerine siyah da eklenirken her yıl hayatını kaybedenler saygıyla anılmaya başlandı.