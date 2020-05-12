‘Açmayın, biz kobay değiliz’

Corona virüsü salgını için “Toplumun bir kesimi yakalanıp aktif bağışıklık olunca virüs de toplumdan uzaklaşır gider” diyen Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin, üniversitenin 15 Haziran tarihinde açılacağını duyurdu. 100 bin öğrencisi olan üniversitede, 2.5 aylık eğitim takvimi de hazırlandı.

Konya Selçuk Üniversitesi ‘'Üniversitemiz senatosu, her türlü tedbirler alınarak eğitim ve öğretim faaliyetleri ve sınavları içeren 2.5 aylık bir takvim hazırlamış ve gerekli olduğu takdirde farklı alternatifler üzerinde durulabileceği yönünde bir karar almıştır” açıklaması yaptı. Öğrenciler, bu kararın duyurulmasından sonra sosyal medya üzerinden binlerce mesaj paylaştı.

“Ölmek istemiyoruz” başlığıyla itirazlarını dile getiren öğrenciler, ‘'Açılacak olsa her üniversite zorunlu olarak açardı. Neden diğer üniversiteler açmıyor? Hiçbir şey bizim canımızdan önemli değil, ölmek istemiyoruz. Canımızla oynamayın, biz kobay değiliz. Vize ve final sınavları diye gelip hayatımın finalini görmek istemiyorum. Göz göre göre ölüme gitmeyeceğiz” mesajlarını paylaştı.