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Adalar’da fayton temizliği: 25 ton atık çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Adalar'da ahırları dezenfekte etti. Bir hafta süren çalışmalar sonucunda ahırlar ve çevresinden 25 ton çöp temizlendi.

Sözcü İstanbul
12:14 -
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Adalar’da fayton temizliği: 25 ton atık çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fayton kriziyle boğuşan Adalar‘da geniş çaplı temizlik başlattı. Büyükada‘da ahırların bulunduğu 14 blok içindeki 140 ahırdan beş bine yakın naylon poşet içinde toplam 25 ton atık toplandı. Atıklar gemiye yüklenerek İstanbul’daki çöp aktarma merkezine taşındı.

FOTO: SÖZCÜ

Atıkların toplanmasının ardından ahırlar başta olmak üzere Büyükada ana caddeleri, meydanları ve sokakları yıkama araçlarıyla temizlendi.

FOTO: SÖZCÜ

Heybeliada ve Burgazada‘da bulunan at ahırlarının temizlik ve dezenfekte çalışmaları ise bugün başladı.

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Büyükada Heybeliada istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcü
Son güncelleme: 12:17 21.01.2020
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