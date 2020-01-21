Adalar’da fayton temizliği: 25 ton atık çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fayton kriziyle boğuşan Adalar‘da geniş çaplı temizlik başlattı. Büyükada‘da ahırların bulunduğu 14 blok içindeki 140 ahırdan beş bine yakın naylon poşet içinde toplam 25 ton atık toplandı. Atıklar gemiye yüklenerek İstanbul’daki çöp aktarma merkezine taşındı.

Atıkların toplanmasının ardından ahırlar başta olmak üzere Büyükada ana caddeleri, meydanları ve sokakları yıkama araçlarıyla temizlendi.

Heybeliada ve Burgazada‘da bulunan at ahırlarının temizlik ve dezenfekte çalışmaları ise bugün başladı.

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