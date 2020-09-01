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Adana’da kayıp çocuğun cansız bedeni santral kapaklarında bulundu

Adana’da dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 10 yaşındaki Abdul Fazl Hamidi'nin cansız bedeni hidroelektrik santralinin sulama kanalı kapaklarında bulundu.

09:26 -
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Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’de ikamet eden Afgan uyruklu Abdul Fazl Hamidi’den uzun süre haber alamayan ailesi dün polise kayıp başvurusunda bulundu.

Bugün sabah 05.45 sıralarında hidroelektrik santralinde çalışan güvenlik görevlileri santrale su taşıyan kanalın kapaklarına bir çocuk cesedi gördü.

DSİ'ye ait sulama kanalından sürüklenerek santralin kapaklarına ulaştığı düşünülen çocuğa ait cansız beden itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarıldı. Olay yerine gelen polis, cansız bedenin kayıp Abdul Fazl Hamidi’ye ait olduğunu tespit etti.

Hamidi’nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

Son güncelleme: 09:30 01.09.2020
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