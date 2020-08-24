Adana’da orman yangınına müdahale sürüyor

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dün öğle saatlerinde Kozan’ın Kuyubeyli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopterinin havadan, 90 arazöz ve ekibin karadan müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgede bulunan 6 köy ve 800 hane tahliye edildi.

Gece ara verilen havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

ÇELİK’TEN ‘KOZAN’ PAYLAŞIMI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınıp ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Adana’mızı, Kozan’ımızı Allah korusun. Kozan’da çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Boşalan yerlerden vatandaşlarımız uzak durmalı. Resmi makamların açıklamalarına göre davranmak çok önemli. Onun dışındaki söylentilere itibar edilmemelidir” ifadelerine yer verdi. (DHA-İHA)