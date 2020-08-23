Son dakika! Adana’da yangın hızla büyüdü, köyler boşaltılıyor

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi’nde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyerek çevredeki yerleşim birimlerine sıçradı. Köylüler, yanlarına aldıkları küçük eşyalarla gözyaşları içinde evlerini terk etmeye başladı. Evinin yandığını ağlayarak anlatan bir köylü, sinir krizi geçirdi.

YANIK LASTİKLE KAÇIŞ

Bir başka köylünün ise lastikleri yanmış aracı ile jant üzerinde can havliyle bölgeden uzaklaştığı görüldü. Bölgede kızılçam ormanları kaplayan, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam eden yangını söndürmek için çevre il ve ilçelerden takviye gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

GÖZYAŞLARIYLA TERK

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yerleşim birimlerini de tehdit edince jandarma tarafından yangın bölgesinde bulunan evler boşaltılmaya başlandı. Evlerini gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalan köylüler, yangını çıkaranlara isyan ettiler. (İHA)