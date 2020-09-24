Adrese teslim ihale! 3050 TL veren oldu, 800 lira veren kazandı!

Kayseri Erkilet Havalimanı’nda yer alan taksi durağı ihalesinin benzer illerdeki ihaleye göre 10’da biri fiyatla düşük verildiğini iddia eden CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, konuyu TBMM’ye taşıdı.

Rekabet ortamının oluştuğu Denizli Çardak Havalimanı’nda yapılan ihale sonrası devletin kasasına Kayseri’de taksicilerin ödeyeceği ücretin neredeyse 10 katının girdiğini ifade eden Arık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması için soru önergesi verdi. “AKP iktidarında elinizi nereye atsanız elinizde kalıyor” Çetin Arık, taksi durağı ihalesiyle ilgili şunları söyledi:

KOLTUK SEVDASI YÜZÜNDEN…

* Kamunun göz göre göre zarara uğratıldığı Kayseri Erkilet Havalimanı taksi işletmesi için yapılan ihale de bunlardan biri… Vicdan sahibi bir AKP yetkilisi de çıkıp “Bu haksızlığa ortak olmayacağız” diyerek tepki göstermiyor, gösteremiyor. Çünkü kimileri bu işin içine girmiş, kimileri de koltuk sevdası yüzünden haksızlığa, hukuksuzluğa, ahlaksızlığa göz yumuyor.

* Burada da kişiye özel yapılan ihaleyle tüyü bitmemiş yetimin hakkının birilerinin cebine girdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde AKP’nin ballı villaları gündem olmuştu. Görüldüğü gibi AKP’nin villası da ballı taksisi de… Dişleriyle dilleri arasında olayı eleştirdiklerini söyleyenler kaçacak yer kalmadığı için eleştirir gibi yapıyor ama bir türlü gereğini yapmıyorlar.

ADRESE TESLİM İHALE

Çetin Arık, 24 Ocak 2019'da yapılan ihalenin taksici esnafının şikayeti üzerine İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini, 23 Temmuz'da ise ihaleyi alan firmanın araç başı aylık 800 TL karşılığında anlaşılarak süre uzattığını hatırlattı. Arık verdiği önergede şu sorulara cevap istedi:

– Tek firmayla yapılan ve Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nin yeterli rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle iptal ettiği ihaleyle ilgili bakanlık olarak herhangi bir inceleme yaptınız mı?

– Kamu yararı açısından çok fazla firmanın ihaleye girmesinin sağlanması öncelikli iken, adeta adrese teslim ihale yapılarak kamunun zarara uğratılması iddialarıyla ilgili bir işlem yaptınız mı?

3050 TL TEKLİF VEREN VAR

– Kayseri’yle benzer şekilde Denizli Çardak Havalimanı da taksi hizmetleri için ihaleye çıkıldı. 2019 yılının Mayıs ayında yapılan ihaleyi kazanan firma taksi başına 7150 lira + KDV ödemeyi kabul etti. Kayseri’de ise rekabet koşulları oluşmadığı için bunun 10'da biri fiyatına ihalenin verilmesi doğru bir uygulama mıdır?

– Kayseri'de ihaleye girmek isteyen ve noter kanalıyla 3050 TL teklif vereceğini açıklayan Erkilet Taksiciler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin ihaleye alınmamalarıyla ilgili şikayetlerini işleme aldınız mı? Bu konuda nasıl bir tasarrufunuz oldu?

– Söz konusu ihaleyle ilgili olarak bazı siyasilerin devreye girdiği iddiaları ile ilgili işlem yaptınız mı?

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