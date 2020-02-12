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Af yasasında son durum: İkinci yargı paketi af yasasını içerecek mi?

TBMM'ye sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' üzerindeki çalışmalar sürdürülüyor. İkinci yargı paketinin içinde halk arasında af yasası olarak bilinen infaz düzenlemesinin de olması bekleniyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yeni af yasasına ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldığı öğrenildi.

09:51 -
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Af yasasında son durum: İkinci yargı paketi af yasasını içerecek mi?

Af yasası birçok kişi tarafından çok yakından takip ediliyor ve af yasasıyla ilgili tüm gelişmeler önem taşıyor. İşte af yasasında son durum…

AF YASASI ERDOĞAN’A SUNULDU

Habertürk televizyonundan Fevzi Çakır'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne giden düzenlemede dikkat çeken başlıklar yer aldı.

İşte yeni infaz düzenlemesinden satır başları:

* Kadın ve yaşlılara evde infaz, doğumda ise 1.5 yıl erteleme.

* Altı ay hapis öngören ceza, hafta sonu ya da gece evde çekilebilecek.

* Cinsel suç, uyuşturucu, örgütlü suç, terör, mükerres suçlar ise kapsam dışı olacak.

* Cezanın yarısı cezaevinde geçirilecek.

* Ceza infazının 5'te 1'i denetimli serbestlikle geçecek.

* Bir ay hapis cezası alındığında bile belirli bir süre cezaevinde geçirilecek.

Son güncelleme: 09:53 12.02.2020
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