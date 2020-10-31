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AFAD: 25 vatandaşımız hayatını kaybetti, 831vatandaşımız yaralandı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 25 kişi hayatını kaybetti, 831 kişi ise yaralandı. Bakan Kurum, "Şu ana kadar 100 kişi enkazdan kurtarıldı" dedi

Güncellenme: 11:55, 31/10/2020
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AFAD: 25 vatandaşımız hayatını kaybetti, 831vatandaşımız yaralandı

İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi, yaralı sayısı ise 831. AFAD’ın açıklamasında 8 binada aramanın devam ettiği belirtildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında, 35’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere toplam 489 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi.

FOTO: DHA

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmaların tamamlandığı, 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu.

FOTO: DHA

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

* İlgili tüm bakanlıklarımız koordinasyon grubunda. Arama kurtarma faaliyetleri yapılmakta.

* Hızlı bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri yapılmaktadır.

* Şu an sahada fiilen yaklaşık 5 bin tane görevli personel bulunuyor.

* 475 araçla da arama kurtarma faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 17 binada yıkım gerçekleşmişti şu an arama kurtarma faaliyetleri 8 bina da devam ediyor.

* 9 binada arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. AFAD, Kızılay ve belediyeler bölgeye çadır yiyecek gibi destekleri sürekli sağlamaktadır.

* Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.

FOTO: DHA

HASARLI BİNA UYARISI

* Vatandaşlarımızın konutlarını inceleyeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bakanlığımızın ekiplerinin tespitlerini tamamlamalarına müteakip binalarına girmeleri.

* Ağır hasarlı, yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı deprem İçişleri Bakanlığı izmir
Yayınlanma Tarihi:11:44,
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