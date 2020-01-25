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Akhisar Belediye Başkanı’ndan deprem söylentilerine karşı uyarı!

Manisa Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, önemli bir uyarıda bulundu. Dutlulu, vatandaşlardan 'Şu saatte Akhisar’da büyük bir deprem olacak' şeklinde söylentileri dikkate almamalarını istedi.

17:57 -
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Akhisar Belediye Başkanı’ndan deprem söylentilerine karşı uyarı!

Twitter hesabından paylaşım yapan Dutlulu, “Deprem gecesinde de söylediğim gibi; ‘Şu saatte Akhisar'da büyük bir deprem olacak' şeklinde yayılarak bilgi kirliliğine neden olan ve doğruluk payı olmayan söylentileri lütfen dikkate almayınız!” ifadelerini kullandı.

Akhisar Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bildiğiniz gibi bir süre önce Akhisar’da büyük bir deprem atlattık ve ekiplerimiz ile birlikte hâlâ depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

* Tüm belediyelerimizin teyakkuz halinde olduklarını bilmenizi isterim.

* Şu anda başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere bir yardım seferberliği başlatıldı ve AFAD ile koordineli bir şekilde çalışma sürdürülüyor.

* Yardım kampanyasına dahil olmak isteyen vatandaşlarımız lütfen AFAD ile iletişime geçsinler.

* İhtiyaç halinde biz de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

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Son güncelleme: 18:03 25.01.2020
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