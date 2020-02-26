Akılalmaz olay! Para için araçların önüne atlıyor

CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın Twitter’da paylaştığı videoya göre, Gaziantep’te yaşayan mülteci durumundaki Suriyeliler para için canlarını hiçe sayarak yoldan geçen araçların önüne atlıyor.

Para için yapılan tehlikeli eylemin kameralara yansımasının ardından Özkan, “Bu ne rezillik” ifadelerini kullandı.

Özkan, “Şahinbey Meclis üyemiz Hasan Şencan paylaştı… Gaziantep’te Suriyeliler lüks araçların önüne atlayarak sigortadan para almaya çalışıyorlarmış. Bu nasıl bir rezillik? Neden göz yumuluyor buna?” dedi.