Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Akılalmaz olay! Para için araçların önüne atlıyor

Gaziantep'te yaşandığı iddia edilen olayda, Suriyelilerin para için lüks araçların önüne atladığı belirtildi. Görüntüleri paylaşan CHP'li Tuncay Özkan "Bu ne rezillik böyle" tepkisini gösterdi.

Sozcu.com.tr
00:27 -
Haberler Gündem

CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın Twitter’da paylaştığı videoya göre, Gaziantep’te yaşayan mülteci durumundaki Suriyeliler para için canlarını hiçe sayarak yoldan geçen araçların önüne atlıyor.

Para için yapılan tehlikeli eylemin kameralara yansımasının ardından Özkan, “Bu ne rezillik” ifadelerini kullandı.

Özkan, “Şahinbey Meclis üyemiz Hasan Şencan paylaştı… Gaziantep’te Suriyeliler lüks araçların önüne atlayarak sigortadan para almaya çalışıyorlarmış. Bu nasıl bir rezillik? Neden göz yumuluyor buna?” dedi.

CHP Gaziantep Meclis para Twitter
Son güncelleme: 00:28 26.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more