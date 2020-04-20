AKOM’dan İstanbul için serin ve yağışlı hava uyarısı! İşte İstanbul hava durumu tahminleri…

İBB AKOM, Meteoroloji’den alınan veriler doğrultusunda İstanbul için serin ve yağışlı hava uyarısında bulundu. Yapılan açıkamaya göre, gece saatlerinden itibaren etkili olacak serin ve yağışlı havanın yarın da etkili olabileceği açıklandı. İşte AKOM tarafından İstanbul için yapılan hava durumu uyarıları ve güncel değerlendirmeler.

SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR!

İBB AKOM'un paylaştığı veriler göre İstanbul'un Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca 12-14°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın (Salı) İstanbul başta olmak üzere bölge genelinde parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Yağışlı havanın 22 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağmur şeklinde etkili olacağı, rüzgarın da kuzeyli yönlerden sert, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. AKOM'un tahminlerine göre 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri bölge genelinde hava parçalı bulutlu olabilir.

METEOROLOJİ’DEN YAPILAN UYARILAR

Karadeniz üzerinden ülkemizi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı ve hafta boyunca yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın (21.04.2020 Salı) Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de (Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

22 Nisan Çarşamba günü yağışlı sistemin etki alanını genişleteceği yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde Doğu Karadeniz'de kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Anadolu bölgesinde güney ve batı yönlerden, Marmara'da ise kuzeydoğu yönünden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

23.04.2020 Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri yağışların yurdumuzun güney ve doğu bölgelerinde (Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu) etkili olması ve hafta sonunda da doğu bölgelerimizde etkili olmaya devam ettikten sonra yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.