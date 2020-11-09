‘AKP bizim değil, Lübnanlı firmanın sesini duyuyor’

Kirazlıyaylalıların, Meyra Madencilik şirketine karşı açtıkları ‘ÇED olumlu raporunun iptali’ davasında, mahkemenin kararda hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek davanın reddine karar vermesi tepki çekmeye devam ediyor.

“KARAR KARŞISINDA ŞOK OLDUK”

Mahkemenin verdiği karar karşısında şoke olduklarını dile getiren Kirazlıyayla Dernek Başkanı Nedim Kakaç, “Mahkeme, kendi atadığı 7 kişilik bilir kişiyi ciddiye almayacaktı o zaman neden bu kişileri atadı. Karar karşısında hepimiz şoke olduk. Bizim köyümüz AKP kurulduğundan bu yana ciddi anlamda desteğini verdi. Her seçimde çok ciddi anlamda destek verdik. Ancak şimdi AKP bizi yok sayıyor.

Lübnanlı bir maden firması yüzünden bizim sesimizi hiç duymuyor. Biz bunu hak edecek ne yaptık. Biz köyümüzde temiz havamızla suyumuzla, tarımımızla yaşamak istiyoruz. Bu nedenle mücadele ediyoruz. Devletimiz bizim yanımızda olacağına Lübnanlı maden firmasının yanında duruyor. Mahkemenin verdiği bu karar canımızı acıttı, moralimizi bozdu. Ancak biz bu mücadeleden vaz geçmeyeceğiz. Hakkımız olan köyümüzü kurtarana kadar gereken ne varsa yapacağız' dedi.

“CARGİLL İÇİN DE AYNI HUKUKSUZLUK YAPILDI”

DOĞADER adına konuşan Murat Demir de, mahkemenin aldığı bu karar karşısında şaşkın olduklarını belirterek, “Bursa'da yaşanan bu hukuksuzluk ilk değil. Daha önce de Cargill için aynı hukuksuzluk yapılmıştı. İnanılır gibi değil bu karar. Mahkeme kendi atadığı bilir kişilerin kararını yok sayabiliyor. Mahkemeden bir gün önce şirket yetkililerinin Bursa Valisini ziyareti bu kararın habercisi gibi geldi bize.

Ancak biz haklı davamızda 1 yıldan bu yana yaptığımız mücadelemizi sürdüreceğiz ve gereken ne varsa bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonrada sürdüreceğiz. Başka görülen davalar var. Ormanla ilgili su ile ilgili açtığımız davalar var. Bunların da olumsuzlukla sonuçlanması halinde gerekirse Ankara'ya gideceğiz. Biz haklıyız ve kazanacağız” ifadelerini kullandı.

“HAKLI OLANLAR HER ZAMAN KAZANIR”

İYİ Parti ilçe Başkanı Ercan Özel ise, “Allah ömür verdiği sürece bu haklı davanızda sizlerin yanınızda olacağız. İnşallah sonunda kazanan biz olacağız. Çünkü haklıyız ve haklılar her zaman kazanır” şeklinde konuştu.

“KÖYDEN ONLARI KOVACAĞIZ”

Yenişehir Çevre Platformu adına konuşan Gazeteci Harun Sak, “Maden firmasının başına vura vura bu cennet köşesi köyden kovacağız onları. Yaşanan süreçte bazen mutlu olduk bu gün olduğu gibi bazen de üzüldük. Ancak sonunda kazanan biz olacağız. Bizim derdimiz temiz hava, temiz su ve temiz bir çevrede yaşamak. Bu da bizim en doğal hakkımız. Ancak şuna emin olun adalet er ya da geç tecelli ediyor. Biz bu savaşı kazanacağız. Çünkü biz doğrudan yanayız” dedi.

“BU DURUM BİZİ ÇOK ÜZÜYOR”

Kararı protesto eden Kirazlıyaylalı köylü kadınlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, “Biz Cumhurbaşkanımız ne istediyse bu zamana kadar kendisine verdik. Ama o bizim sesimizi duymuyor. Bu durum bizi çok üzüyor. Lütfen bizim sesimizi duysun ve bizim bu gözyaşımızı dindirsin” dedi.