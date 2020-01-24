AKP’de ‘Kayseri ikinci Pensilvanya oldu’ kavgası

AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, Kayseri için “2. Pensilvanya” deyince ortalık karıştı. Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Metiner'e “Kayseri'de iş adamlarına Fetöcü diye iftira atıp korkutan bir şebeke var. Kayseri'yi Pensilvanya gibi gösteren Metiner haddini aşmıştır” cevabını verdi. Metiner ise, “Asıl sen haddini aşıyorsun Elitaş efendi. Her tarafından fitne fücur akıyor” karşılığını verdi.

Ekonomi eski bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, ‘'İnsanları korkutarak FETÖ'nün ekmeğine yağ sürüyorlar. İki tane bozuntu adam var Metiner onlardan bilgi alıyor. Her devirde fitne sokmaya çalışan iftira eden adamlarla sen düşüp kalkamazsın. Kayseri'ye çamur atmak senin haddine değil” dedi.

Elitaş'ın sözlerine sert çıkan Metiner ise “Asıl sen haddini aşıyorsun Elitaş efendi! Sen Pensilvanya metaforu üzerinden yaptığım analizi ya anlayacak kapasitede değilsin ya da başka kuyruk acın var senin! Kiminle düşüp kalktığına asıl sen dikkat et! Halktaki karşılığın belli! Her tarafından fitne fücur akıyor” dedi.