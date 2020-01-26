AKP’li başkan deprem günü düğüne katıldı, magandaların ateş etmesine aldırış etmedi

Gaziantep Nizip ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı ve eski milletvekili Mehmet Sarı, dün akşam saatlerinde bir akrabasının düğününe katıldı.

Düğün salonuna giriş yapmak üzere yürüdüğü sırada, magandalar başkanın da gelişini kutlamak için otomatik silahlar ve tabancalar ile havaya ateş etmeye başladı.

Magandaları durdurmak için hiçbir girişimde bulunmayan Sarı, sadece kulaklarını kapatmakla yetindi.

“YAYIN YAPMAYIN SİLAHLARDAN AMAN AMAN”

Sözcü Whatsapp İhbar Hattı’na ulaşan görüntülerde, başkanın tam salona giriş yapmak üzereyken kendisini görüntüleyen kişiye “Yayın yapmayın silahlardan aman aman” dediği, görüntüyü çeken kişinin de, “Başkanım, tek ben yayın yapmıyorum ki herkes yapıyor” cevabını verdiği duyuluyor. Sonrasında salona giriş yapan kişinin görüntü çekmeye devam ederken, dakikalarca silah sesleri duyuluyor ve video sona eriyor. Silahların peş peşe ateş aldığı o anlarda, onlarca kişinin yanı sıra alanda çocuklar da bulunuyor.

GAZİANTEP VALİLİĞİ DUYURMUŞTU

Bilindiği üzere, Gaziantep Valiliği, düğünlerde silah sıkanlar ile ilgili soruşturma açılacağını Temmuz 2019’da kendi resmi sitesinden duyurmuş ve kayıtsız kalan güvenlik güçleri hakkında da işlem başlatılacağını açıklamıştı. Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken, geçtiğimiz hafta Urfa Birecik’te maganda kurşunu ile hayatını kaybeden damattan da hiç ders almadığımız ortaya çıktı.