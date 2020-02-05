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AKP’li belediyeden İlim Yayma Cemiyeti’ne 30 yıllık ücretsiz tahsis

AKP'li Antalya Kepez ilçe Belediyesi'nin, İlim Yayma Cemiyeti'ne (İYC) 30 yıllığına ücretsiz yer tahsisi Sayıştay'ın 2018 Denetim Raporu'yla ortaya çıktı. Raporda, yapılan ücretsiz tahsisin mevzuata aykırı olduğu belirtilerek, “İlgili arsanın günün rayicine göre kiralanmasının uygun olacağı” notu düşüldü.  Söz konusu tahsisle ilgili CHP Kepez ilçe Başkanı Önder Kurnaz, AKP'li yönetim İYC'ne ayrımcılık yapıyor” dedi.

İsmail AKIN / Antalya
17:21 -
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AKP’li belediyeden İlim Yayma Cemiyeti’ne 30 yıllık ücretsiz tahsis

Sayıştay’ın belediyelere yönelik 2018 yılı denetim raporları, seçim döneminin en çok tartışılan konularından biri olan bazı vakıf ve derneklere ücretsiz yer tahsisini tekrar gündeme getirdi. Sayıştay, Antalya’nın AKP’li Kepez Belediyesi’nin, İlim Yaymam Cemiyeti’ne (İYC) 30 yıllığına ücretsiz yer tahsis ettiği tespit etti.

“ÜCRETSİZ TAHSİS MEVZUATA AYKIRI”

AKP’li Kepez Belediyesi’ni inceleyen Sayıştay, belediyeye ait taşınmazların bedelsiz olarak dernek-vakıf veya özel kişilere kullandırılması veya tahsis edilmesini mümkün olmayacağı belirterek söz konusu taşınmazın kullandırılmasına son verilmesi istendi.

Tahsise tepki gösteren CHP Kepez ilçe Başkanı şunları söyledi:

* İlim Yayma Cemiyeti ve belediye arasında yapılan protokole hizmet projesi denilse de arsa tahsisi olduğu anlaşılmıştır. İlim Yayma Cemiyeti’ne kullanmış olduğu arsayı belediye neden tahsis etmiştir?

* Bu tahsisler mevzuata aykırı olmasına rağmen sayın belediye başkanının bu tahsisi savunması ve cemiyetin sonuna kadar arkasındayım demesinin anlamı nedir?

* Öğrencilere yurt barınma gibi hizmet veren birçok laik, bilimsel, çağdaş eğitim veren dernek ve vakfın olmasına karşılık İlim Yayma Cemiyeti’ne öncelik tanınmasını kabul etmiyoruz.

FETÖ’CÜ DERNEKLE YAŞANILANLARI HATIRLATTI

CHP’li Kurnaz, “Geçmişte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Hamle Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HAMLE-DER) ile Kepez Belediyesi arasında yapılan protokol sonucu kira bedeli alınmadan yer tahsisi yapıldığını da kendisine tekrar hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

BELEDİYENİN TAHSİS KARARI

* 2 Ocak 2013 tarihinde meclis kararıyla, belediye kanunun 5393 sayılı 75’inci maddesine göre İlim Yayma Cemiyeti ile ortak proje kararı alınarak arsa tahsisi yapılmıştır.

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Son güncelleme: 17:35 05.02.2020
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