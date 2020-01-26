AKP’li Binali Yıldırım: Ev yaparken sadece devletin kontrolüne bırakmamak lazım

AKP İzmir milletvekili Binali Yıldırım, beraberindeki heyetle Elazığ depreminin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve ilçeye bağlı Gökçe Mahallesi'ndeki hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

“SADECE DEVLETİN KONTROLÜNE BIRAKMAMAK LAZIM”

Ailelerle görüşen Yıldırım, Gökçe Mahallesi'nde göçen binaları gezdi. Depremle ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı;

*Şu anda süratle hasar tespiti yapılıyor. Bir yandan yaralılar tedavi edilirken, bir yandan vefat edenler defnedilirken, hasar tespiti de yapılıyor.

*Hem Elazığ'da hem burada. Giden mal geri gelir ama giden can geri gelmez. Bundan sonraki yapmamız gereken ev yaparken bu işlere dikkat etmemiz gerekiyor.

*Sadece devletin kontrolüne bırakmamak lazım, çünkü can bizim canımızdır.

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“YARALARI SARMA ZAMANI”

Elazığ depreminin büyük bir felaket olduğunu aktaran Yıldırım, “Şimdi yaraları sarma zamanı. Bütün birimler bütün herkes gayret ediyor. Vatandaşlarımız Türkiye'nin her yerinden ben ne yapabilirimin telaşı içerisinde. Bu bizim milletimizin güzelliğidir. Gün bir olma, beraber olma, kardeş olma günüdür” ifadelerini kullandı. İHA