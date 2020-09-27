AKP’li ilçe belediyesinde corona şoku! 33 kişi karantinada

Manisa Kırkağaç Belediyesi'nde Covid-19 şoku yaşandı.

Kırkağaç Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ö.A.'nın 25 Eylül Cuma günü yaptırdığı Covid-19 testi pozitif testi pozitif çıkmasının ardından, ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri belediye içinde filyasyon çalışması yaptı.

Yapılan filyasyon çalışması sonrasında kültür ve sosyal işler müdürü ile temaslı olduğu tespit edilen başta AKP'li Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz başta olmak üzere belediye görevli toplam 33 personel karantinaya alındı.

AKP'li başkan Gedüz ve beraberindeki 33 personelin 14 gün boyunca evlerinde karantinada olacağı ve belediye hizmetlerinin temaslı olmayan personeller tarafından yürütülmeye devam edeceği öğrenildi.

GEDÜZ’DEN AÇIKLAMA

Evinde 14 gün boyunca karantinada olacağını dile getiren AKP'li Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, kendisinin ve temaslı olduğu tespit edilen 33 personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

AKP'li Başkan Gedüz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz 23 Eylül Çarşamba gününden bu yana izinliydi. Eşinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı, kendisine de test yapıldı.

*Yapılan testin ardından müdürümüzde 25 Eylül Cuma günü Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendik. Ardından ilçe sağlık müdürlüğümüz ekipleri tarafından belediyemiz bünyesinde yapılan çalışma neticesinde müdürümüzle temaslı olan ben dahil 33 kişi tespit edildi.

*Bu nedenle karantinaya alındık. Şuanda 33 personelimin ve benim sağlık durumumuz iyi. 14 gün boyunca karantinayı evimizde geçireceğiz. Ancak belediye hizmetlerimiz de herhangi bir aksama olmayacak. Hizmetlerimize devam edeceğiz.

Kırkağaç Belediye Başkanı Gedüz ve beraberindeki 33 personelin karantina sürelerinin 7 Ekim tarihinde sona ereceği öğrenildi.